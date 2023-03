LA Clippers yıldızı Paul George, 'yük yönetimi' mevzusunun aslında oyunculara "zarar verdiğini" öne sürdü.



George yakın zamanda JJ Redick'in "The Old Man & The Three" podcast'inde yer aldı ve yük yönetiminin, modern oyuncuları daha "kırılgan" hale getirdiğini iddia etti:



"Lige geldiğim dönemde, son derece yoğun çalışan, mavi yaka ruhunu beninsemiş bir takımdaydım. Sıkı çalışmak, bir norm gibiydi. Ve ben de bundan zevk alıyordum, çünkü beni uzun bir sezonda olabileceklere karşı hem zihinsel, hem de fiziksel anlamda hazır tutmaya yardımcı oluyordu.



Ve bence artık takımlar pek antrenman yapmıyor. Sıkı antrenman yapmak artık nadir yapılan bir şey haline geldi. Bana kalırsa bu kadar sakatlık görüyor olmamızın sebebi de bu, çünkü adamlar bir gün az çalışıp, bir gün izin yapıyorlar ve ertesi gün tekrar az çalışıyorlar.



Eskiden bu şöyle ilerlerdi; sıkı antrenman - maç - sıkı antrenman - sıkı antrenman - maç - ve belki sonra bir dinlenme günü - ardından yine sıkı antrenman. Bu sayede bence, vücudunuzu çok fazla sakatlık yaşamayacağınız uzun ve zorlu bir sezona hazırlayabiliyordunuz. Dinlenmek gerekmiyordu çünkü oynayacak kadar iyi hissediyordunuz.



Bunlar artık zorlaştı, çünkü artık işler neredeyse tam tersine döndü. Bizi oynatmayarak vücutlarımızı yönetme konusunda yardımcı olduklarını sanıyorlar, ama aksine, vücutlarımıza o yükü ve gücü yüklemeden, daha kırılgan bir hale geliyoruz."



George, Clippers için 23.5 sayı, 6.1 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarla oynuyor.





