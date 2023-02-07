Gençlerbirliği'nden depremzedeler için malzeme yardımı

Gençlerbirliği Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım malzemesi topladı.



Kırmızı-siyahlı kulüpten "Gönlümüz sizinle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem sonrası Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak Kulüpler Birliği ve AFAD vasıtasıyla depremzedelere maddi yardımda bulunulurken, sosyal medyada örgütlenerek tek yürek olan taraftarlarımız da dernek binalarında yardım malzemelerini topladı. Taraftarlarımızın organizasyonuyla hazırlanan ihtiyaç malzemeleri; altyapı antrenörlerimiz, kulüp personelimiz, altyapı oyuncularımız ve taraftarlarımızın yardımıyla deprem bölgesine gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi." denildi.





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