Gençlerbirliği'nde kadın futbolunun merkezi olma çalışmaları

Gençlerbirliği Kulübünün kadın futbol takımı ve amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdem Göktürk, "Her geçen gün büyüyen, düzenli çalışan altyapımız ile yakın gelecekte kadın futbolunun önemli merkezlerinden birisi Gençlerbirliği olacak." dedi.



Başkent ekibinin kuruluşunun 100. yılında ilk kez sahalara çıkan ve bu sezon Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, oynadığı iki karşılaşmadan birer galibiyet ve mağlubiyetle ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem Göktürk, kendi yetiştirdiği oyuncularla ilerleyecek kadın futbol programı planladıklarını vurgulayarak, "A takımımızın açtığı yoldan ilerleyecek altyapı takımlarımız da çalışmalarına devam ediyor. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek kadromuz zaten takımımızda da oynuyor. Yerel olarak gerçekleşmesi planlanan yıldızlar ve küçükler ligleri için hazırlanıyoruz. Her geçen gün büyüyen, düzenli çalışan altyapımız ile yakın gelecekte kadın futbolunun önemli merkezlerinden birisi Gençlerbirliği olacak." ifadelerini kullandı.



Kırmızı-siyahlı ekibin antrenörlerinden Deniz Çiftci ise Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın profesyonel bir ligde yer alması karşısında iyi etkileşimler aldıklarını belirtti. Takımın yaş ortalamasının 17 olduğuna işaret eden Çiftci, tecrübe kazandıkça takımın daha iyiye gideceğini kaydetti.





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