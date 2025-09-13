Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru ve Portekizli kaleci Ricardo Velho'yu transfer etti.Başkent temsilcisi, transferin son gününde İngiltere'nin Watford takımından Dele-Bashiru ve Portekiz'in Farense ekibinden Velho'yu, bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.Gençlerbirliği, iki oyuncunun da lisansını çıkardı.