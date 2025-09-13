12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

Gençlerbirliği'nde iki transfer birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru ve Portekizli kaleci Ricardo Velho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 13 Eylül 2025 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 01:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği'nde iki transfer birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru ve Portekizli kaleci Ricardo Velho'yu transfer etti.

Başkent temsilcisi, transferin son gününde İngiltere'nin Watford takımından Dele-Bashiru ve Portekiz'in Farense ekibinden Velho'yu, bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, iki oyuncunun da lisansını çıkardı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.