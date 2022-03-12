Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor

Spor Toto 1. Lig'e verilen arayı, 29. haftada karşılaşacağı Kocaelispor maçına iyi hazırlanarak geçirmek isteyen Gençlerbirliği'nde antrenmanlar devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
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12 Mart 2022 14:50
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'e verilen arada Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla geçirdi.

Neşeli geçen sabah antrenmanı ısınma hareketleri ve dar alanda yapılan top kapma çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, idmanın ikinci bölümünde ise teknik direktör Metin Diyadin'in de katılımıyla çift kale maç oynadı.

Çekişmeli ve eğlenceli geçen çift kale maçı, teknik direktör Metin Diyadin'in yer aldığı kırmızı takım kazandı.

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