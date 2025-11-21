20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-0
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
2-3
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
3-1
21 Kasım
Ceara-Internacional
1-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Gençlerbirliği, eksiklerle Galatasaray deplasmanında

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde Pedro Pereira ve Gökhan Akkan forma giyemeyecek; başkent ekibi son maçında Başakşehir'i 2-1 yenerek moral depolamıştı.

calendar 21 Kasım 2025 09:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
 
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
 
Ligdeki son karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i 2-1 yenen başkent ekibi, 11 puanla 14. sırada yer alıyor.
 
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Pedro Pereria ile tedavisi devam eden Gökhan Akkan'ın Galatasaray maçında görev alamayacağı bildirildi.
 
Gençlerbirliği, Süper Lig'de sarı-kırmızılılara karşı son maçını 2 Mayıs 2021 tarihinde sahasında oynamış ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
