Gençlerbirliği, Balıkesirspor'u Eleke ile yıktı!

Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Balıkesirspor'u Eleke ile yıktı!
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26 Şubat 2022 21:10
Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor ile karşılaştı. 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-0 kazandı. 

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Blessing Eleke kaydetti.

Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, ligin 28. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Balıkesipor ise Denizlispor'u ağırlayacak.
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