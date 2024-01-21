Genç milli takımımız 1. tur elemelerinde üçüncü oldu

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur üçüncülük maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük mücadelesinde ev sahibiyle karşılaştı.



Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenen milliler, elemeleri üçüncü sırada tamamladı.



Milli takım, nisan ayında düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'nde mücadele edecek.



