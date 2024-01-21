Genç milli takımımız 1. tur elemelerinde üçüncü oldu

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur üçüncülük maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Genç milli takımımız 1. tur elemelerinde üçüncü oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2024 23:50
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur üçüncülük maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük mücadelesinde ev sahibiyle karşılaştı.

Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenen milliler, elemeleri üçüncü sırada tamamladı.

Milli takım, nisan ayında düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'nde mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery