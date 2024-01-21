Genç milli takımımız 1. tur elemelerinde üçüncü oldu

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur üçüncülük maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük mücadelesinde ev sahibiyle karşılaştı.
Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenen milliler, elemeleri üçüncü sırada tamamladı.
Milli takım, nisan ayında düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'nde mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük mücadelesinde ev sahibiyle karşılaştı.
Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenen milliler, elemeleri üçüncü sırada tamamladı.
Milli takım, nisan ayında düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'nde mücadele edecek.