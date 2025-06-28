Genç milli kürekçi Deniznur Serra Baykara, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

Milli kürekçi Deniznur Serra Baykara, Polonya'da temmuz ayında düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedefliyor.Galatasaray Kulübünün sporcusu Deniznur Serra Baykara, Poznan şehrinde 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak şampiyonaya Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen milli takım kampıyla hazırlanıyor.Kazandığı başarılarla Türkiye'yi ve kulübünü gururlandıran milli kürekçi, Dünya Şampiyonası'nda madalya koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor.Deniznur Serra Baykara, AA muhabirine, çok sevdiği kürek sporuyla 8 yıldır ilgilendiğini söyledi.Milli takımla birlikte 7 yıldır yarışmalara katıldığını belirten Deniznur Serra,dedi.Başarılı kürekçi, yarışlara yoğun antrenmanlarla hazırlandıklarını ifade etti.Hedefleri doğrultusunda disiplinli bir şekilde çalıştığını dile getiren Deniznur Serra,diye konuştu.Deniznur Serra Baykara, Meriç Nehri'nde güzel bir kamp dönemiyle hazırlandığı 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda madalyaları toplamayı hedeflediğini belirtti.Kamp sürecinin çok iyi geçtiğini ifade eden Baykara, şunları kaydetti: