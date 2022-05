Genç milli güreşçi Fatma Yılmaz'ın başarısının sırrı köy hayatı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde yaşayan Fatma Yılmaz, köydeki yaşamının profesyonel olarak ilgilendiği güreşte başarıyı getirdiğine inanıyor.



Ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Fatma Yılmaz'ın, ortaokul eğitimi için gittiği iki kilometre uzaklıktaki Taşoluk beldesinde 3 yıl önce halı sahada futbol oynarken güreş antrenörü Yakup Yağcı tarafından güreşe yatkınlığı fark edildi.



Fatma Yılmaz, ailesinin izninin ardından okuldaki eğitimi sonrası Taşoluk Belediyespor Kulübünde hafta içi güreş antrenmanlarına başladı.



Zamanla güreşi çok seven genç sporcu, eviyle kulübü arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi bazen babasının aracıyla, bazen bisikletle, bazen de koşarak gidip geldi.



Fatma Yılmaz, 2021'de Antalya'da 13 Yaş Altı Şampiyonası ile Tekirdağ Çorlu'da 15 Yaş Altı Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olarak milli takıma seçildi.



Geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli güreşçi, Yunanistan'da katıldığı Balkan Şampiyonası'nda birinciliği elde etti.



Başarılarıyla ailesini de gururlandıran Fatma Yılmaz, okul ve güreş antrenmanlarının yanı sıra köy işlerinde anne ve babasına yardımcı oluyor.



Büyükbaş hayvanlarını köyün yaylalarında otlatan Fatma Yılmaz, hareketli yaşam tarzıyla formunu koruyor.



- "Bu işleri yapmamın güreşte başarıya ulaşmama katkısı oluyor"



Fatma Yılmaz, AA muhabirine, ailesinin güreş yapmasına her zaman destek olduğunu, elde ettiği başarılarla kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.



Hayatının okul, güreş ve köydeki işlere yardım etmekle şekillendiğini anlatan Fatma Yılmaz, şöyle konuştu:



"Yaylada ineklerimizi babamla otlatıyoruz. Tarla, bağ ve bahçe işlerine de yardımcı oluyorum. Köyde yetiştiğim için hareketliyim, hırslıyım ve güçlüyüm. Hareketli yaşam tarzım bana da spor oluyor. Bu işleri yapmamın güreşte başarıya ulaşmama katkısı oluyor. Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i örnek alıyorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmıyor, sürekli çalışıyorum. Kısa vadede hedefim, haziranda Konya'daki 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası'nda birincilik. En büyük hedefim ise olimpiyatlara katılıp şampiyon olmak. İnşallah, orada da Afyonkarahisar'ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."



Baba Özcan Yılmaz ise ata sporu güreşi başarılı şekilde yapan kızıyla gurur duyduğunu, her zaman da yanında olup destek olacağını vurguladı.



- Antrenör Yağcı: "Fatma, azimli, istekli ve hırslı bir güreşçi"



Antrenör Yakup Yağcı, okulun futbol takımında atletik yapısını beğenerek keşfettiği Fatma Yılmaz'ı 2020'de güreş takımına aldığını dile getirdi.



Fatma Yılmaz'ın 2021'de elde ettiği derecelerle 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı'na seçildiğine değinen Yağcı, "Katıldığı il şampiyonaları, özel turnuvalar ve okullar arası yarışmalarda birincilikler elde etti. Şimdi 1-5 Haziran'da Konya'da 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 36 kiloda mindere çıkacak. Orada inşallah birinci olup, yeniden milli takıma girecek. Kendisi çok inanıyor, gerçekten çok çalıştı. Fatma, azimli, istekli ve hırslı bir güreşçi. Biz de kendisine güveniyoruz, hatta biz Fatma'yı 2028 yılındaki olimpiyatlara katılmada aday olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ