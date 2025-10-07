Gedson, Rusya'da yüksekten uçuyor

Gedson Fernandes, Rusya Ligi'nde kariyerinin altın çağını yaşıyor.
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde 20.7 milyon euro artı 7.2 milyon euro bonuslar karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli yıldız adeta golcü kimliğine büründü.
Gedson Fernandes, yeni kulübüne 11 müsabakada 5 gol, 1 asistle 6 gole katkıda bulundu.
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde 20.7 milyon euro artı 7.2 milyon euro bonuslar karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli yıldız adeta golcü kimliğine büründü.
Gedson Fernandes, yeni kulübüne 11 müsabakada 5 gol, 1 asistle 6 gole katkıda bulundu.