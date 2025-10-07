Gedson, Rusya'da yüksekten uçuyor

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'nın yolunu tutan Portekizli orta saha Gedson Fernandes, golcü kimliğine büründü. Gedson 11 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

calendar 07 Ekim 2025 10:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gedson Fernandes, Rusya Ligi'nde kariyerinin altın çağını yaşıyor.

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde 20.7 milyon euro artı 7.2 milyon euro bonuslar karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli yıldız adeta golcü kimliğine büründü.

Gedson Fernandes, yeni kulübüne 11 müsabakada 5 gol, 1 asistle 6 gole katkıda bulundu.

