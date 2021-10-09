Gedson Fernandes, Galatasaray için gemileri yaktı

Gedson Fernandes, Galatasaray'a dönmek için Portekiz kulübü ile gemileri yaktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes, Galatasaray için gemileri yaktı
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09 Ekim 2021 13:03
Galatasaray'ın çok istediği Gedson Fernandes ile flaş gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağlamayı planladığı Gedson Fernandes de sarı-kırmızılı kulüp ile bağlarını koparmadı.

BENFICA'DA MUTSUZ BİR DÖNEM GEÇİRİYOR

Eski takım arkadaşlarıyla diyaloğunu sürdüren ve kulübün sosyal medya paylaşımlarını düzenli olarak takip edip, beğenen 22 yaşındaki futbolcu, Benfica'da ise mutsuz bir dönem geçiriyor.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Portekiz ekibinde bu sezon 3 maçta toplam 47 dakika süre alabilen Gedson, sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi. Sarı-kırmızılı kulübü bekleyen Portekizli orta saha ile 2023'e kadar anlaşması olan Benfica da bu şartlarda devre arasında G.Saray ile masaya oturmaya mecbur kaldı. İki kulübün yaz transfer dönemindeki pazarlıkları 5 milyon Euro fark yüzünden sonuçlanmamıştı.


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