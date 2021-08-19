"Gedson Fernades, Beşiktaş'ı değil Galatasaray'ı seçer"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'ın da istemesiyle ilgili konuştu ve "Benfica verirse, Beşiktaş'ı değil bizi seçer" göndermesi yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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'Gedson Fernades, Beşiktaş'ı değil Galatasaray'ı seçer'
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19 Ağustos 2021 23:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes için açıklamalarda bulundu.

Randers maçının ardından Gedson Fernandes ile ilgili gelen sorulara Fatih Terim yanıt verdi.

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ile ilgilenmesine gönderme yapan Fatih Terim "Gedson'u sanırım başkaları da istiyor, şu anda Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz. Eğer verirlerse, ilişkilerimiz nedeniyle, öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceği de gerçek. Dün de kadrodaydı, oynamadı ama kadrodaydı." dedi.

Fatih Terim ayrıca "Bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor. Türkiye'den birçok teklif olduğunu da biliyoruz, şu anda hayır diyorlar, o zaman yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.


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