Gaziantepli iki halterci enkazdan sağ çıkarıldı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un haltercisi Büşra Kayadibi ve ablası enkaz altından sağ çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantepli iki halterci enkazdan sağ çıkarıldı!
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08 Şubat 2023 20:22
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü haltercisi Büşra Kayadibi ve ablasının enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcumuz Büşra Kayadibi ve ablası 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sporcumuzun sağlık durumu iyi ve hastanede tedavisi devam etmekte. Türkiye Halter Federasyonu olarak sporcumuza ve ablasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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