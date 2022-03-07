Gaziantep'te puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un mücadelesinde 4 gol oldu ama kazanan çıkmadı.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep'te puanlar paylaşıldı!
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07 Mart 2022 22:01
Süper Lig'de 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Gaziantep FK'nın gollerini 5 ve 78. dakikalarda Maxim kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golleri 20. dakikada Ruben Ribeiro ve 30. dakikada El Kaabi'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK 37, Atakaş Hatayspor ise 43 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Giresunspor deplasmanına çıkacak. Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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