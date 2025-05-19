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Gaziantep hasret kaldığı puana kavuştu

Trendyol Süper Lig'in 36. Haftasında Onvo Antalyaspor ile 0-0 kalan Gaziantep FK, bu sonuç ile birlikte 4 maçtır puan kazanamama serisini sona erdirdi.

calendar 19 Mayıs 2025 11:02
Haber: AA, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Gaziantep hasret kaldığı puana kavuştu
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı.

Ligin 31. haftasıda taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu.

Dün, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

Ligde topladığı 43 puanla 13. sırada bulunan Güneydoğu ekibi, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandıramadı.


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