Gaziantep FK Oğulcan'ı açıkladı

Gaziantep FK, Galatasaray'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK Oğulcan'ı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2023 17:00
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki forvet Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

 Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.
Oğulcan Çağlayan'ın, kulüp başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Uğur Tosun ve Mustafa Tosun'un katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, "Oğulcan'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery