Gaziantep FK Oğulcan'ı açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

"Oğulcan'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



GALATASARAY PERFORMANSI Açıklamada,ifadesi kullanıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki forvet Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaştı.Oğulcan Çağlayan'ın, kulüp başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Uğur Tosun ve Mustafa Tosun'un katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti.