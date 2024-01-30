Gaziantep FK, Kazımcan Karataş'ı istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgileniyor. Marius Sumudica'nın ekibi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Gaziantep FK, Kazımcan Karataş'ı istiyor!
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30 Ocak 2024 13:18
Son güncelleme 30 Ocak 2024 13:24
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı transfer etmek istiyor.

GAZİANTEP FK TEKLİFİNİ SUNDU

Marius Sumudica'nın takımı, 21 yaşındaki futbolcuyu sezonun kalan kısmında kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifini sundu.

Galatasaray Yönetimi, sol bek transferini gerçekleştirmeleri halinde Kazımcan Karataş'ı kiralayabileceklerini Gaziantep FK'ye iletti.

NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında transfer için görüşmeler devam ediyor. Genç futbolcunun transferinin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

SPLIT ŞARTLARINI SORDU

Öte yandan Hajduk Split de Galatasaray'a 21 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray'da 11 maçta süre buldu.

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