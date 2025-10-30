30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Gaziantep FK ilk yarı bulduğu gollerle turladı!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karabük İdmanyurdu Spor'u 2-0 mağlup etti.

30 Ekim 2025 19:53
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA




Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Gaziantep FK ile 3. Lig ekibi Karabük İdmanyurduspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gaziantep FK, 2-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 3'te Enver Kulasin ile dakika 25'te Juninho Bacuna kaydetti.

Gaziantep bu sonuçla adını 4. tura yazdırırken, Karabük İdmanyurdu Spor ise kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Karabük İdman Yurdu Spor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Maçın 3. dakikasında Sorescu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kulasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Boateng'in ceza alanı önünden verdiği pası iyi değerlendiren Bacuna topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Gaziantep FK, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Dk 74 Samet Kalkan), Sorescu (Dk 65 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare, (Dk 65 Arda Kızıldağ) Ndiaye, Nizet, Ogün Özçiçek, Bacuna, Boateng (80 Berat İpek), Kulasin, Yusuf Kabadayı (74 Kuzey Ege Bulgulu)

Karabük İdmanyurdu Spor: Melih Ataş, Göksu Mutlu, Kağan Köroğlu, Arda Belen, Mert Özyıldırım (Dk 61 Mustafa Yorulmaz), Seyit Ali Kahya (Dk 46 Kaan Erdoğan), Eray Uysal (71 Ahmet Türkyılmaz), Ahmet Sezer, Muhammed Semih Kocatürk (Dk 46 Yunus Emre Alagöz), Ege Okka, Berkcan Cengiz (Dk 61 Tugay Keleş)

Goller: Dk. 3 Kulasin ve 25 Bacuna (Gaziantep FK)

Kartlar: Dk. 64 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Dk. 15 Seyit Ali Kahya ve Dk. 87 Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu)

  
