Gaziantep FK'den VAR tepkisi!

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Gaziantep FK, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Gaziantep FK açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Tertemiz mücadelemizle, alnımız dik bir şekilde!
VAR başında gözünü kapatanlara, sahada tek bir takım için maç yönetenlere karşı da mücadelemiz devam edecek!"
Gaziantep FK açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Tertemiz mücadelemizle, alnımız dik bir şekilde!
VAR başında gözünü kapatanlara, sahada tek bir takım için maç yönetenlere karşı da mücadelemiz devam edecek!"