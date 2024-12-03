Gaziantep FK'den VAR tepkisi!

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Gaziantep FK, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Gaziantep FK açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



"Tertemiz mücadelemizle, alnımız dik bir şekilde!



VAR başında gözünü kapatanlara, sahada tek bir takım için maç yönetenlere karşı da mücadelemiz devam edecek!"



