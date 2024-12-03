Gaziantep FK'den VAR tepkisi!

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'den VAR tepkisi!
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03 Aralık 2024 12:22
Son güncelleme 03 Aralık 2024 12:24
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Gaziantep FK, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gaziantep FK açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Tertemiz mücadelemizle, alnımız dik bir şekilde!

VAR başında gözünü kapatanlara, sahada tek bir takım için maç yönetenlere karşı da mücadelemiz devam edecek!"

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