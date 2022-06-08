Gaziantep FK'de transfere yetiştirme bedeli engeli!

Gaziantep FK'nın Gençlerbirliği'nden transfer etmek istediği genç forvet Baran Başyiğit için 70 bin euro yetiştirme bedeli engeli bulunduğu belirtildi.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre, kırmızı siyahlıların sezon içerisinde de menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği Baran Başyiğit için yetiştirme bedeli çıkması kırmızı siyahlıların bu transferi mali durumunda göz önünde bulundurulmasıyla geçici olarak askıya aldığı ancak önümüzdeki günlerde yeniden bir hareketlilik yaşanam ihtimalininde olduğu öğrenildi.



70 BİN EURO



Gaziantep FK'nın Baran Başyiğit'i transfer etmesi durumunda Gençlerbirliği'ne ödemesi gereken rakam ise 70 bin euro ( 1 milyon TL ) olduğu öğrenildi. Şu aşamada her ne kadar genç oyuncuyu kadroya katmayı düşünsede yetiştirme bedeli ödeme konusunda tereddütte kalan kırmızı siyahlıların bu rakamı düşürmek içinde oyuncunun menajeriyle bazı görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında yer aldı.



BAŞKA TALİPLER VAR



Kırmızı siyahlı takımın talip olduğu ve görüşme sağladığı Baran Başyiğit için Süper Lig ve alt liglerden de başka taliplerin olduğu öğrenildi. Oyuncunun öncelikleri arasında Arda ve Ömürcan'dan dolayı Gaziantep FK yer alırken transferin gerçekleşmesi için oyuncununda oldukça istekli olduğu belirtiliyor.





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