10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Gaziantep FK'de Mbakata sezonu kapattı

Gaziantep FK Teknik direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray maçında sakatlanan Salem Mbakata'nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve sezonu kapattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında Gaziantep FK'da talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Salem Mbakata, maçı yarıda bırakarak sedyeyle oyun dışına alındı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Salem Mbakata'nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve sezonu kapattığını açıkladı.

Taşdemir, yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Mbakata sezonu kapattı. Çapraz bağlarından kötü bir sakatlık geçirdi. Maalesef sezon sonuna kadar bizimle olmayacak." ifadelerini kullandı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
