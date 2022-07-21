Gaziantep FK'dan Adanaspor'a transfer

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da forma şansı bulması zor görünen Ulaş Zengin'e transferde TFF 1. Lig ekibi Adanaspor talip oldu.

, Fotoğraf; Instagram
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Gaziantep FK'dan Adanaspor'a transfer
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21 Temmuz 2022 15:29
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst sıraları zorlamak isteyen Gaziantep FK'da ayrılık kapıda. Takımın mevcut yapısı itibarıyla forma şansı bulması zor görünen Ulaş Zengin'e TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un talip olduğu gündeme geldi.

ULAŞ, GAZİANTEP'TEN AYRILMAK İSTİYOR

Gaziantep Güneş'in haberine göre; 25 yaşındaki defans oyuncusunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini ilettiği ve futbolcunun önünün açılması kararı alındığı ifade edildi.

ADANASPOR FUTBOLCUYU İSTİYOR

Ulaş'ı kiralayarak ya da satarak yıllık maliyetinden de bir nevi kurtulmak isteyen Gaziantep FK'nın bu konuda Ulaş'a talip olan kulüplere de kolaylık sağlayacağı belirtildi. Adanaspor'un Ulaş Zengin konusunda ısrarcı bir tutumda olduğu ve transferi önümüzdeki günlerde netleşeceği öne sürüldü.

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