Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst sıraları zorlamak isteyen Gaziantep FK'da ayrılık kapıda. Takımın mevcut yapısı itibarıyla forma şansı bulması zor görünen Ulaş Zengin'e TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un talip olduğu gündeme geldi.



ULAŞ, GAZİANTEP'TEN AYRILMAK İSTİYOR



Gaziantep Güneş'in haberine göre; 25 yaşındaki defans oyuncusunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini ilettiği ve futbolcunun önünün açılması kararı alındığı ifade edildi.



ADANASPOR FUTBOLCUYU İSTİYOR



Ulaş'ı kiralayarak ya da satarak yıllık maliyetinden de bir nevi kurtulmak isteyen Gaziantep FK'nın bu konuda Ulaş'a talip olan kulüplere de kolaylık sağlayacağı belirtildi. Adanaspor'un Ulaş Zengin konusunda ısrarcı bir tutumda olduğu ve transferi önümüzdeki günlerde netleşeceği öne sürüldü.





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