27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Gaziantep FK'da Fenerbahçe öncesi kart alarmı

Gaziantep FK, ligde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ev sahibi ekipte bu maç öncesi 5 oyuncu kart sınırında yer alıyor.

calendar 26 Ekim 2025 11:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.

Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
