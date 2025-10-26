Gaziantep FK'da Fenerbahçe öncesi kart alarmı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.
Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
