Gaziantep FK, Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı

Gaziantep FK, kanat oyuncusu Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı
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04 Eylül 2024 13:32
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kanat oyuncusu Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya'nın Juventus Next Gen takımında forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lungoyi'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Christopher Lungoyi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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