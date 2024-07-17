Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezona hazırlanıyor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde Bolu'da sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezona hazırlanıyor
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17 Temmuz 2024 12:39
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 12:46
Bolu'da kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma, top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışması yaptı.

Takımdan ayrı çalışan Salem M'Bakata düz koşu yaptı.

Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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