Gaziantep FK, Antalya maçına hazır

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Gaziantep FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Antalya maçına hazır
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25 Ağustos 2022 18:20
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 26 Ağustos Cuma günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maçın oynanacağı Hatay'a gitti.

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