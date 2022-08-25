Gaziantep FK, Antalya maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 26 Ağustos Cuma günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.



Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.



Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maçın oynanacağı Hatay'a gitti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ