Gaziantep CHP milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Gaziantep milletvekili aday listesi

CHP Gaziantep milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Gaziantep CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Gaziantep Milletvekili adayları…1. Hasan Öztürkmen2. Melih Meriç3. Ertuğrul Kaya4. Reis Reisoğlu5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz6. Erdal Geçit7. Selim Karahan8. Müslüm Şahinsoy9. Hasan Gül10. Mehmet İslam11. Ahmet İdris İnal12. Fatma Müge Düşün13. Gökhan Çeliktürk14. Vicdan Aktaş28. dönem Gaziantep milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Gaziantep 14 milletvekili çıkaracak.Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.