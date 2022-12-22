Gaziantep Basketbol, farklı kazandı

Gaziantep Basketbol Erkek Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda ekibi Heroes Den Bosh'u 82-63 mağlup etti.
S-Hertogenbosch kentindeki Maaspoort Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğinde rakibine 23-17 üstünlük kuran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına ise 46-39 önde gitti.
Üçüncü periyot sonunda 7 sayılık farkı (54-61) koruyan Gaziantep Basketbol, mücadeleyi 82-63 kazandı.
Gaziantep Basketbol'da 34 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Frankamp yıldızlaştı.
Gaziantep Basketbol 2'de 2 yaparken, Heroes Den Bosh 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
S-Hertogenbosch kentindeki Maaspoort Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğinde rakibine 23-17 üstünlük kuran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına ise 46-39 önde gitti.
Üçüncü periyot sonunda 7 sayılık farkı (54-61) koruyan Gaziantep Basketbol, mücadeleyi 82-63 kazandı.
Gaziantep Basketbol'da 34 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Frankamp yıldızlaştı.
Gaziantep Basketbol 2'de 2 yaparken, Heroes Den Bosh 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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