Gaziantep Basketbol, farklı kazandı

FIBA Avrupa Kupası'nda Gaziantep Basketbol, Heroes Den Bosh'u 82-63 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gaziantep Basketbol, farklı kazandı
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22 Aralık 2022 00:37
Gaziantep Basketbol Erkek Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda ekibi Heroes Den Bosh'u 82-63 mağlup etti.

S-Hertogenbosch kentindeki Maaspoort Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğinde rakibine 23-17 üstünlük kuran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına ise 46-39 önde gitti.

Üçüncü periyot sonunda 7 sayılık farkı (54-61) koruyan Gaziantep Basketbol, mücadeleyi 82-63 kazandı.

Gaziantep Basketbol'da 34 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Frankamp yıldızlaştı.

Gaziantep Basketbol 2'de 2 yaparken, Heroes Den Bosh 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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