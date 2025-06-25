Gazi Koşusu Avrupa'nın en yüksek ikramiyeli Derbisi oldu!

2025 yılında 1.900.000 Euro'luk toplam ikramiyesiyle Türkiye'nin en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu, Avrupa'daki tüm Derbi koşularını geride bırakarak zirveye oturdu. Artık yalnızca Türk yarışçılığının değil, Avrupa yarış takviminin de en yüksek ödüllü Derbisi artık İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuluyor.Avrupa'nın Önde Gelen Derbilerinin İkramiye Karşılaştırması:Yarış İkramiyeleri bakımından Türk Yarışçılığı için tarihi bir başarı…Her yıl 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katılımıyla düzenlenen Gazi Koşusu, 2025 yılı itibarıyla ulaştığı 1.9 milyon Euro ödül havuzuyla, Avrupa'nın sembol haline gelmiş klasik koşularını dahi geride bıraktı. Bu gelişme, Türkiye Jokey Kulübü'nün son yıllarda yarış ikramiyelerine yaptığı artışların en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.İkramiye artışlarının aynı oranda uluslararası yarışlara da yansıtılması halinde, Eylül ayının ilk haftasında düzenlenen Enternasyonal yarış Festivaline gelecek yıldan itibaren yurtdışından da ciddi bir katılımın olabileceği öngörülüyor.