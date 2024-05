New York Knicks oyuncularından birinin, Indiana Pacers'a karşı oynanan playoff serisinin 5. maçı öncesinde soyunma odasında gaz çıkararak "ortamı gevşettiği" iddia edildi.



Doğu Konferansı yarı finalleri serisinin 5. maçında Pacers'ı 30 sayı farkla yenen Knicks'i, iddiaya göre maç öncesinde yaşanan bir olay "gaza" getirmiş olabilir.



The Athletic'ten Fred Katz, 'Knicks Film School' isimli podcast'in son bölümünde "maçtan önce bir Knicks oyuncusunun çıkardığı gaz, soyunma odasını fazlasıyla gevşetti" iddiasında bulundu.



Katz bu oyuncunun kim olduğunu açıklamasa da, The Dan Le Batard Show'da durumu şu şekilde açıkladı:



"Aslında bariz bir tepki gösterilmemiş. Net bir sessizlik olmuş ve herkes gaz çıkaran o oyuncuya baktığında, o da sanki haberi yokmuş gibi etrafına bakıp ciddi ciddi 'Borularda bir sıkıntı mı var?' demiş ve herkes kahkahalara boğulmuş."



Knicks, Salı günkü karşılaşmayı yıldız oyuncusu Jalen Brunson'ın 44 sayılık performansıyla domine etmişti.



New York ekibi, serinin bu geceki 6. maçında 2000 yılından bu yana ilk kez Doğu Konferansı Finallerine ulaşma şansına sahip olacak.





