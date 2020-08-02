Gattuso: "Milan formalı Gattuso, Messi'yi durdurabilirdi"

Napoli'de teknik direktör Gennaro Gattuso, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Gattuso: 'Milan formalı Gattuso, Messi'yi durdurabilirdi'
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02 Ağustos 2020 21:17
Serie A'nın sona ermesi sonrası Napoli'de gözler tamamen Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçına çevrildi.

Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Messi'yi durdurma planı hakkındaki soruya ilginç bir cevap verdi.

"YA RÜYAMDA YA DA PLAYSTATION'DA"

Gattuso yaptığı açıklamada; "Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." dedi.

Napoli, Barcelona ile sahasında oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Napoli sona eren Serie A sezonunda 62 puanla 7. sırada yer aldı. 



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