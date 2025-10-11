Gasperini: 'Roma'yı seçtim çünkü burada açlık var'

AS Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, İtalyan basınına verdiği samimi röportajda hem kariyeri hem de Roma'daki yeni dönemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam; Roma'yı neden tercih ettiğini, kulüp sahipleri Friedkin ailesiyle ilişkisini, takımın durumunu ve eski takımı Atalanta hakkındaki spekülasyonları değerlendirdi.

"ROMA'YI SEÇTİM ÇÜNKÜ BURADA DAHA FAZLA AÇLIK VAR"

Juventus ihtimali gündemdeyken tercihini Roma'dan yana kullanan Gasperini, bu kararının ardındaki gerekçeyi şu sözlerle açıkladı:

"Roma'yı tercih ettim çünkü burada inanılmaz bir tutku var. Şu anda İtalya'da Napoli ile birlikte en tutkulu şehir Roma. Belki de Napoli'den bile daha fazlası çünkü Napoli zaten şampiyon oldu. Roma'da ise hala kazanma arzusu çok yüksek. Taraftarın takıma olan bağlılığı inanılmaz ve bu beni çok motive etti."

"FRIEDKIN AİLESİ FUTBOLA TUTKUYLA BAĞLI"

Roma'nın sahipleri Friedkin ailesine de övgü dolu sözler söyleyen Gasperini:

"Onlarla ilk görüşmemde, sadece küresel çapta başarılı iş insanları olmadıklarını, aynı zamanda futbola büyük bir tutkuyla bağlı olduklarını gördüm. Roma'nın daha da yükseğe çıkabilmesi için şehirle yönetim arasında güçlü bir bağ kurulması gerekiyor. Onlar bu konuda oldukça cömert ve işin içindeler. Bu kadar güçlü bir destek olmazsa bu kulüp yükselemezdi."

"HENÜZ ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE DEĞİLİZ"

Takımın performansına da değinen Gasperini, şu anki liderlik pozisyonunun biraz da "tesadüfi" olduğunu söyledi:

"Şampiyonlar Ligi seviyesinde miyiz? Hayır. Ama bu da oyuncularımın emeğini daha değerli kılıyor. Elbette kazanarak geldik bu noktaya, kimse hediye etmedi. Şimdi daha güçlü takımlarla karşılaşacağız. Gelişmeye açık bir grubuz ve bunu sahada da gösteriyoruz."

"BAZI GALİBİYETLERDE ŞANS YANIMIZDAYDI"

Son dakikalarda kazanılan maçlar hakkında da esprili bir dille konuşan İtalyan hoca:

"Bana şanslısın diyorlar. Evet, şans kötü bir şey değil. Elbette bazı galibiyetlerde şans bizimleydi, ama kaybettiğimizde pek de şanslı değildik. Bu futbolda sıkça görülen bir durum."

"KADRO BELİRSİZ AMA BİRLİK VAR"

Takımın geleceğine dair ise Gasperini net konuşmadı:

"Kadroda sözleşmesi sona erecek, kiralık olan ya da ayrılması beklenen oyuncular var. Bu dağınıklığa rağmen takım içinde güçlü bir birlik var. Şu an geleceği değil, sadece bugünü düşünüyoruz."

"ATALANTA'DA OLGUNLAŞTIM, SİSTEMİM ARTIK BİLİNİYOR"

Atalanta dönemine de değinen Gasperini, oradaki gelişimiyle gurur duyduğunu belirtti:

"Futbolda konuşmak yetmez, sonuç almanız gerekir. Asıl olgunlaşmamı Atalanta ile Avrupa'da oynarken yaşadım. Oyun sistemim artık tanınıyor, birçok takım tarafından benimsendi."

"DOPİNG İDDİALARI BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Atalanta döneminde çıkan doping söylentilerine ise sert tepki gösterdi:

"Bunlar, ne yapıldığını anlayamayanların uydurduğu iftiralar. Bu tür iddialar sadece kulübe değil, oyunculara ve teknik ekibe hakarettir. Ben ne düşünüyorsam yüzüne söylerim."

Gasperini, hem saha içinde hem saha dışında ortaya koyduğu net duruşla Roma'daki yeni görevine güçlü bir başlangıç yaparken, takımın potansiyelini artırmak için tutkuyla çalışmaya devam ediyor.