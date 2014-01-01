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Gasol, kariyerini Lakers'ta tamamlamak istiyor

Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, kariyerini Lakers'da bitirmeyi düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers yıldızı Pau Gasol, kariyerini Lakers'da bitirmeyi düşündüğünü söyledi.

Kariyerinde iki kez NBA şampiyonu olmuş Gasol, Lakers formasını 2014'ten beri giymedi. Veteran oyuncu, 10 sene önce Lakers'ın arka arkaya şampiyonluklar kazanmasında önemli bir rol oynamış, ancak veto edilen Chris Paul takasının ve Dwight Howard ile Steve Nash ile başarısız yeniden yapılanma girişiminin ardından, takımdan ayrılmaya karar vermişti.

2014 yazında Chicago Bulls ile anlaştığından beri Gasol, San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks formaları giymişti. Şimdi ise, Lakers ile başarılı döneminin ardındaki üç duraktan sonra, basketbol kariyerinin sonunu Lakers'ta geçirmeyi kafasından geçirdiğini belirtti:

"Gerçekten düşündüm mü? Çok fırsatım olduğu da söylenemez. Ama aklımın bir köşesindeydi. Son yılımı Lakers'la geçirme veya oynama potansiyeli harika olurdu. Cazip bir fırsat olurdu, ancak gerçek anlamda, resmi şekilde önüme hiç gelmedi. Jeanie Buss, Lakers organizasyonu ve Los Angeles şehri için büyük bir ilişkim ve sevgim var, bu da ne olursa olsun benim için her zaman son derece anlamlı kalacak, ama göreceğiz. Ama geleceğini sanmıyorum."


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