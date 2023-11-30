Gary Payton II, süresiz kadro dışı

Golden State Warriors guardı Gary Payton II'nin sağ baldırındaki yırtık nedeniyle süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Gary Payton II, süresiz kadro dışı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2023 12:07
Golden State Warriors guardı Gary Payton II'nin sağ baldırındaki yırtık nedeniyle süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Payton II'in geçtiğimiz Salı günkü maçta sağ baldırında yırtık oluştuğunu ve geri dönüş tarihi belirlenmeden önce parkelerden uzak kalacağını söyledi.

Sacramento Kings'e karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanmış olan Payton II, bu sezon forma giydiği 14 maçta 5.9 sayı, 3.1 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery