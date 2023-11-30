Golden State Warriors guardı Gary Payton II'nin sağ baldırındaki yırtık nedeniyle süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
The Athletic'ten Shams Charania, Payton II'in geçtiğimiz Salı günkü maçta sağ baldırında yırtık oluştuğunu ve geri dönüş tarihi belirlenmeden önce parkelerden uzak kalacağını söyledi.
Sacramento Kings'e karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanmış olan Payton II, bu sezon forma giydiği 14 maçta 5.9 sayı, 3.1 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.
The Athletic'ten Shams Charania, Payton II'in geçtiğimiz Salı günkü maçta sağ baldırında yırtık oluştuğunu ve geri dönüş tarihi belirlenmeden önce parkelerden uzak kalacağını söyledi.
Sacramento Kings'e karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanmış olan Payton II, bu sezon forma giydiği 14 maçta 5.9 sayı, 3.1 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.
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