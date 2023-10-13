Eski NBA süperstarı Kevin Garnett, Washington Wizards guardı Jordan Poole'un "yeni James Harden" olduğunu söyledi.



Poole'un potansiyel etkisini Harden'ın 2012'de Oklahoma City Thunder'dan Houston Rockets'a geçişine benzeten Garnett, Poole'un çıkış yapacağı bir yıl geçireceğine inandığını belirtti:



"Jordan Poole, yeni James Harden'dır... Bu yıl en skorer beş oyuncu arasında yer almasını bekliyorum ve eğer maç başına 25'ten fazla şut kullanmazsa şok olurum. Ve birkaç kez 60 sayıyı geçmezse, daha da şok olurum."



Poole geçtiğimiz sezon Golden State Warriors'ta 20.4 sayı ortalaması yakalamıştı. Harden ise, OKC'deki son sezonunda 16.8 olan sayı ortalamasını, Rockets formasıyla geçirdiği ilk sezonda 25.9'a yükseltmişti.



