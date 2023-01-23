Galatasaray'ın eski futbolcusu Jem Karacan, kariyerini noktalama kararı aldı.
Instagram hesabından yaptığı açıklamada emeklilik kararı aldığını ifade eden Jem Karacan, Galatasaray'dan, "Babamın Türkiye'deki takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde forma oynadım." ifadelerini kullandı.
33 yaşında futbolu bırakan Jem Karacan, kariyeri boyunca oynadığı 282 maçta 18 gol 19 asist kaydetti.
Instagram hesabından yaptığı açıklamada emeklilik kararı aldığını ifade eden Jem Karacan, Galatasaray'dan, "Babamın Türkiye'deki takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde forma oynadım." ifadelerini kullandı.
33 yaşında futbolu bırakan Jem Karacan, kariyeri boyunca oynadığı 282 maçta 18 gol 19 asist kaydetti.
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