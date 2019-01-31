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Galatasaray'ın yeni transferi Mitroglou sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni forvet transferi Konstantinos Mitroglou sağlık kontrolünden geçti.

Kaynak: DHA
Galatasaray'ın yeni transferi Mitroglou sağlık kontrolünden geçti
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31 Ocak 2019 15:31
Galatasaray'ın Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yunan golcü Konstantinos Mitroglou sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" denildi.



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