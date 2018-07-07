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Galatasaray'ın transfer gözdesinden 'tatil' cevabı

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Ismael Bennacer, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın transfer gözdesinden 'tatil' cevabı
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07 Temmuz 2018 16:24
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Empoli'nin 20 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, geleceği hakkında konuştu.

Empoli ile geçtiğimiz sezon Serie B'den Serie A'ya yükselmeyi başaran genç yıldız, transfer söylentileri hakkında ''Kafamı bu işlerle meşgul etmek istemiyorum. Şu an tatil yapıyorum ve sadece dinlenmek istiyorum. Tatilim bitince transferi konuşuruz. Şu an Empoli'nin oyuncusuyum.'' diye konuştu.

13 TEMMUZ'DA TATİLİ BİTİYOR

Galatasaray'ın yanı sıra Serie A takımları Sampdoria ve Fiorentina'nın ilgilendiği Ismael Bennacer, tatilini 13 Temmuz'da bitirecek ve Empoli kampına katılacak.

Fransız asıllı Cezayirli futbolcunun bonservis ücretinin 3.5 milyon Euro olması bekleniyor. Bennacer, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla 39 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist üretmişti.

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