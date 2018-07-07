ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Empoli'nin 20 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusugeleceği hakkında konuştu.Empoli ile geçtiğimiz sezon Serie B'den Serie A'ya yükselmeyi başaran genç yıldız, transfer söylentileri hakkında ''Kafamı bu işlerle meşgul etmek istemiyorum. Şu an tatil yapıyorum ve sadece dinlenmek istiyorum. Tatilim bitince transferi konuşuruz. Şu an Empoli'nin oyuncusuyum.'' diye konuştu.Galatasaray'ın yanı sıra Serie A takımları Sampdoria ve Fiorentina'nın ilgilendiği Ismael Bennacer, tatilini 13 Temmuz'da bitirecek ve Empoli kampına katılacak.Fransız asıllı Cezayirli futbolcunun bonservis ücretinin 3.5 milyon Euro olması bekleniyor. Bennacer, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla 39 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist üretmişti.