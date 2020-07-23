Galatasaray'ın iskeleti değişiyor: Gençler göreve!

KEREM'DAN HAT-TRICK Galatasaray'ın el sıkıştığı Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor'daki performansıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, TFF 3. Lig 1. Grup play-off yarı final maçında Artvin Hopaspor filelerini 3 kez havalandırdı. Karşılaşma 4-2 sonuçlandı. Kerem bu sezon 33 resmi maçta 20 gol-1 asistle oynadı.





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; transferde, ilk 11'de oynayacak yerli isimlere ağırlık verilmesini yönetimden istedi.Bu doğrultuda ilk olarak Sivasspor'dan Emre Kılınç ve 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş ile yollarını ayıracak Caner Erkin'i de iknaya çalışan Galatasaray'da altyapıdan yetişen isimler de 11'i zorlayacak: Yunus Akgün, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol, Süleyman Luş ve Emin Bayram…Mevcut kadrodan Ömer Bayram ve Taylan Antalyalı da Terim'in ilk 11'de sürekli kullanmayı düşündüğü isimler…