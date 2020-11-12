Galatasaray'ın gündemindeki Ahmed Musa'dan transfer sözleri

Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa, 26 Ekim'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Galatasaray'ın gündeminde yer alan oyuncu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Daha önce Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Nasr'ın formasını giydi.



"EN KISA ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIM"



Ahmed Musa açıklamasında; "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir." dedi.



Ahmed Musa, özellikle 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla ilgileri üzerine çekmişti.



