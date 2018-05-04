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Galatasaray'ın genç yıldızını Leipzig ve Atalanta izliyor!

Türkiye'yi yakından takip eden Almanya Ligi takımlarıdan Leipzig ile İtalya'nın köklü ekibi Atalanta, Galatasaray'ın genç yeteneğini takibe aldı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın genç yıldızını Leipzig ve Atalanta izliyor!
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04 Mayıs 2018 11:00
SPORX ÖZEL - Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ın genç oyuncularından Atınç Nukan ve Galatasaray'lı Bruma'yı renklerine bağlayan Alman kulüplerinden Red Bull Leipzig, sarı-kırmızılı takımdan bir ismin peşine düştü. Ancak bu kez Leipzig'in bir de rakibi var!

Leipzig ile İtalya'nın köklü kulüplerinden Atalanta'nın Galatasaray'ın A takımına çıkan U19 takımının genç yeteneği Mutlu Aksu Doğan'ı takibe aldı.

Alman ve İtalyan kulüp scoutlarının geçen hafta İstanbul'a gelerek Mutlu Aksu Doğan'ı G.Saray-Beşiktaş U19 maçında izlediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yanı sıra U18 milli takımında da oynayan 18 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında Altınordu'dan sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.









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