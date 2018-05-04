Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ın genç oyuncularından Atınç Nukan ve Galatasaray'lı Bruma'yı renklerine bağlayan Alman kulüplerinden Red Bull Leipzig, sarı-kırmızılı takımdan bir ismin peşine düştü. Ancak bu kez Leipzig'in bir de rakibi var!ile İtalya'nın köklü kulüplerinden'nın Galatasaray'ın A takımına çıkan U19 takımının genç yeteneği'ı takibe aldı.Alman ve İtalyan kulüp scoutlarının geçen hafta İstanbul'a gelerekG.Saray-Beşiktaş U19 maçında izlediği ortaya çıktı.Galatasaray'ın yanı sıra U18 milli takımında da oynayan 18 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında Altınordu'dan sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.