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Galatasaray'dan transfer açıklaması; "Umulmadık bariyerler..."

Galatasaray Kulübü, Alan ve Pato transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından resmi siteden bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan transfer açıklaması; 'Umulmadık bariyerler...'
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23 Ocak 2019 13:10
Galatasaray Kulübü, Alan ve Pato transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından resmi siteden bir açıklama yaptı.

İŞTE O İFADELER...

"Değerli Galatasaray Camiası, Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz. Camiamıza saygıyla duyururuz"

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