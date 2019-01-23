Galatasaray, Pato transferinde maliyeti aşamadı

Galatasaray'da yöneticilerden Şükrü Hanedar ve Abdurrahim Albayrak, Dubai'de Alexandre Pato transferi için de görüşmeler yaparken, sonucua ulaşamadı.
Hürriyet'in haberine göre, Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Alan'ın yanı sıra, Pato transferini de yüksek, astronomik maliyetleri nedeniyle bitiremedi
Pato'nun Galatasaray'dan 6 aylık 5 milyon dolar seviyesinde bir rakam istediği iddia edilmişti. Çin'de 10 milyon dolar kazanan Pato, sarı kırmızılılar için indirim yapmayınca görüşmeler de tıkanmış oldu
PATO ÖZEL OYUNCU
Öte yandan Türk spor basınında fatih Terim'in Pasto için şu sözleri söylediği yer aldı
Her fırsatta Pato'yu çok beğendiğini söyleyen Terim'in yöneticilere, "Pato tam istediğim özelliklere sahip. Onu transfer edersek önemli bir avantaj elde ederiz. Pato çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da büyük işler yapacağını düşünüyorum. Onu takıma kazandırmak için sizden özel bir çaba göstermenizi rica ederim" dediği ortaya çıktı.
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Hürriyet'in haberine göre, Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Alan'ın yanı sıra, Pato transferini de yüksek, astronomik maliyetleri nedeniyle bitiremedi
Pato'nun Galatasaray'dan 6 aylık 5 milyon dolar seviyesinde bir rakam istediği iddia edilmişti. Çin'de 10 milyon dolar kazanan Pato, sarı kırmızılılar için indirim yapmayınca görüşmeler de tıkanmış oldu
PATO ÖZEL OYUNCU
Öte yandan Türk spor basınında fatih Terim'in Pasto için şu sözleri söylediği yer aldı
Her fırsatta Pato'yu çok beğendiğini söyleyen Terim'in yöneticilere, "Pato tam istediğim özelliklere sahip. Onu transfer edersek önemli bir avantaj elde ederiz. Pato çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da büyük işler yapacağını düşünüyorum. Onu takıma kazandırmak için sizden özel bir çaba göstermenizi rica ederim" dediği ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın