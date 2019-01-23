Galatasaray, Pato transferinde maliyeti aşamadı

Galatasaray'da yöneticilerden Şükrü Hanedar ve Abdurrahim Albayrak, Dubai'de Alexandre Pato transferi için de görüşmeler yaparken, sonucua ulaşamadı.Hürriyet'in haberine göre, Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Alan'ın yanı sıra, Pato transferini de yüksek, astronomik maliyetleri nedeniyle bitiremediPato'nun Galatasaray'dan 6 aylık 5 milyon dolar seviyesinde bir rakam istediği iddia edilmişti. Çin'de 10 milyon dolar kazanan Pato, sarı kırmızılılar için indirim yapmayınca görüşmeler de tıkanmış olduÖte yandan Türk spor basınında fatih Terim'in Pasto için şu sözleri söylediği yer aldıHer fırsatta Pato'yu çok beğendiğini söyleyen Terim'in yöneticilere, "Pato tam istediğim özelliklere sahip. Onu transfer edersek önemli bir avantaj elde ederiz. Pato çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da büyük işler yapacağını düşünüyorum. Onu takıma kazandırmak için sizden özel bir çaba göstermenizi rica ederim" dediği ortaya çıktı.