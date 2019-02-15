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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye CAS göndermesi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Twitter hesabından Fenerbahçe'ye CAS göndermesinde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye CAS göndermesi!
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15 Şubat 2019 16:13
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ''UEFA süreciyle ilgili CAS'taki davayı kazandık.'' açıklamasının ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik'in attığı tweetler gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ''CAS davası bizim namusumuzdur'' açıklamasına göndermede bulunan Mahmut Recevik, attığı tweetlerde şu sözleri kullandı;

''NAMUSUMUZDUR DEYİP GERİ ÇEKENLER GÖRDÜK!''

''CAS namusumuzdur deyip sonra CAS davasını geri çekenleri de gördük. Şimdiye kadar sustuysak terbiyemizden, efendiliğimizden. Tribünlerden geldik cevap vermesini çok iyi biliriz, Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz.''



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