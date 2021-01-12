Galatasaray'da Youssouf transferi için kritik gün

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor'a Burundili orta saha için son teklifini iletecek ve bu transferi bitirmeye çalışacak.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Youssouf transferi için kritik gün
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12 Ocak 2021 09:13
Sezon başında aldığı Etebo'dan memnun kalmayan Galatasaray, ön libero transferi için Youssouf Ndayishimiye'nin işini bugün bitirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 3 milyondan 2 milyon Euro'ya indirdiği bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.

Türkiye Kupası'nda Malatya'ya konuk olacak Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye için burada son kez masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak. Bu arada Burundili ön libero ile ilgilenen Avrupa'dan 2 takımın transferden çekilmesi sarıkırmızılıların elini güçlendirdi.



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