Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı!

Galatasaraylı Radamel Falcao, Antalyaspor maçında 29 dakika sahadan kalmasının ardından sakatlanarak saha kenarına geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı!
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02 Ocak 2021 20:41
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel Falcao, maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı.

AYNI YERDEN SAKATLANDI

Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin de Falcao'nun sakatlığı hakkında şu ifadeleri kullandı; "Falcao, hamle oyuncusu olarak oyuna girdi. Aynı yerden sakatlanmış. Doktorlar daha sağlıklı bir bilgi verecektir. Oyunu çözecek tarzda bir oyuncuydu"



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