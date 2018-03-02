Galatasaray'da Polat-Süren ittifakı!

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birkaç ay önce kimsenin tahmin bile edemeyeceği yeni bir ittifak doğdu. Sarı-kırmızılılardagrubu ileişbirliğine gitti. Bu çerçevede planın ilk ayağı 31 Mart'taki Mali Genel Kurul'da uygulanacak, Süren ve Polat ilk sınavlarını burada verecekler.Adnan Polat'a yakın kongre üyeleri tarafından Danıştay'tan da dönen 2011'deki ibrasızlığın ortadan kalkması için yapılan imza kampanyasına Süren ve ekibi destek verdi. Bu ittifakın Polat'a verilecek iade-i itibarla seçime güçlü bir şekilde girileceği kanaatinde olduğu bildirildi.Süren ve ekibinin Polat'ın Mayıs ayında aday olmasına destek vereceği bildirildi. Ancak yeniden adaylık düşüncesinde olan ve son seçimde kendisine destek veren Süren grubunun bu hareketine Mustafa Cengiz'in nasıl bir karşılılık vereceği ise bilinmiyor. 2011'deki Mali Genel Kurul'da yaşananlar nedeniyle kırgın olan ve Galatasaray'la ilgili bu tarihten sonra hiçbir toplantıya katılmayan Polat'ın yeniden başkanlık için genel kurulun kararını beklediği bildirildi. Böylece önceki gün başkanlar zirvesinde Başkan Cengiz tarafından da gündeme getirilen Adnan Polat konusu bu ay sonundaki mali kongrenin en önemli gündem maddesi haline geldi.Polat'la arası açık olan Ünal Aysal önceki gün Polat konusunda genel kurulun iradesinin önemine dikkat çekerek tarafsız kalmıştı. Diğer taraftan Süren-Polat yakınlaşmasının camia içerisinde sürpriz yeni ittifaklar doğurabileceği öğrenildi.Galatasaraylılar eski başkan Adnan Polat'a iade-i itibar için imza kampanyası başlattılar, hazırlanan metni tüm kulüp üyelerine yolladılar.