Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine Sneijder sürprizi!

yerine PSV'nin başına geçenteknik ekibine davet ettiğidinlenmek için bu teklifi reddettiği bildirildi. Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu belirtildi.RTL Nieuws'da yer alan iddiaya göre Sneijder daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyunculardan bazı takviyeler yapacağı iddia ediliyordu.ve'le beraber Jardel'in adı da geçmişti.