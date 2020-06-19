Galatasaray'da basketbol şubesinde değişiklik!

Galatasaray, basketbol şubesinde değişikliğe gidildiğini resmi internet sitesinden açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da basketbol şubesinde değişiklik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2020 18:25
Galatasaray'da basketbol şubesinde 3 isim görevden alındı.

Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı ile yollarını ayıran sarı - kırmızılı kulüp, bu isimlerin yerine Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in getirildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır.

Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için