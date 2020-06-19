Galatasaray'da basketbol şubesinde değişiklik!

Galatasaray'da basketbol şubesinde 3 isim görevden alındı.



Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı ile yollarını ayıran sarı - kırmızılı kulüp, bu isimlerin yerine Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in getirildiğini duyurdu.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır.



Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



